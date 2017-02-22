米其林星廚客座 文華東方「綺義饗宴」上桌
繼1月中旬請到連續11年得到米其林1星的法國勃艮第〈Le Charlemagne〉餐廳主廚勞倫特．普久(Laurnet Peugeot)，客座館內〈Cafe Un Deux Trois〉餐廳後，台北文華東方酒店又自請到南義米其林1星餐廳〈Umami〉主廚費利斯．斯格拉（Felice Sgarra)自今（22）日起至26日客座館內〈Bencotto〉義大利餐廳，並以〈快樂星廚的綺義饗宴〉為主題推出午晚套餐以饗食客。4道式中午套餐3800元+10%，6道式晚餐5800元+10%，是台北文華東方酒店今年舉辦的第二場米其林星光盛宴。
稱費利斯是「快樂主廚」，不只因為他的名字Felice在義大利文中有快樂意涵，另一個重要原因是，自2014年起已連績4年摘星的費利斯認為：食物會直接反應廚師烹調料理時的心情。所以費利斯強調，作菜時心情要保持愉悅，按部就班急不得。他還說，米其林摘星不二法門就是用心，別無他途。
現年35歲的費利斯，老家在義大利東南部普利亞區區的安得德利亞（Andria)，普利亞是義大利的「橄欖油之都」，當地並盛產布拉塔起司和淡菜，從小在自家橄欖園中幫忙的費利斯，對普利亞食材特性常了解，開在當地的〈Umami〉餐廳主要也以普利亞美食舖陳菜單。
嚴格說來，普利亞美食屬義大利的「地方風味菜」，不似米蘭的義大利餐廳很現代、時尚，有一股國際化氣質。但是，這絲毫不會影響〈Umami〉餐廳的摘星之途。費利斯說，只要用心，鄉村菜亦有機會得到米其林密探肯定。他並強調，「心」才是摘星充分必要元素，沒有心、不用心，用再高檔頂級的食材都枉然。
費利斯的菜，看似平凡，其實內蘊不凡。那是很能體現普利亞風土特色的菜餚，雖然以鮮明亮麗的形色呈盤，味道卻是普利亞傳統味。費利斯表示，烹調料理要能反應廚師「對土地的認同與理解」，這聽起來充滿哲思的話， 說是的「風土」。而廚師作菜要完整體現風土特色，靠的是知識，所以費利斯表示作菜要用心也要用腦。
費利斯客座台北文華東方酒店推出的「綺麗饗宴」，有照祖母家傳食譜烹製的普利亞傳菜餚，也有用普利亞特色食材入饌作出的美味料理，以及普利傳統的甜點。食家饕客可以透過米其林星廚演繹，認識普利亞味道，並比較它和義大大其他地方食物的差異。
Caciocavallo Podolico乳酪就是一種普利亞獨有的起司，這種乳酪是存放在洞穴中發酵並陳年存放，濃重氣味與藍紋乳酪有幾分神似。費利斯將之加熱後與嫩煎伊比利豬肉搭配，融化後的乳酪如白醬，嫩煎伊比利豬以之提味，除氣味更香濃，口感亦更柔滑細緻。
印象中義大麵少有「湯麵」，費利斯說，普利亞人吃麵喜歡拌入湯內享用，所以這回他客座台北文華東方酒店也帶來了一道〈龍蝦高湯拌手切義大利麵〉。這義大利麵除了會倒入龍蝦湯，並將麵切成了小段，所以吃時不是用叉子捲起，而是用湯匙舀著吃，作法與味道，過去在台灣皆少見。
費利斯作菜顯然很喜歡用酸味（sour)，前述的嫩煎伊比利豬除用熱融乾乳酪賦味，呈盤出菜時還有用覆盆子酒醋醃漬的蘑菇丁。用義式白火腿與栗子泥為與干貝共構的〈干貝〉，有白火腿的鹹香、陳年橄欖的發酵後甘甜尾韻，以及栗子泥的甜，盤上又另外灑了紅色的覆盆子粉末，除讓菜餚形色更吸睛，微微自然果酸，更增菜餚味道層次。
先用牛奶蔬菜湯燉煮，再厚切香煎的澳洲和牛牛頰肉，表層有微微焦香，肉質柔嫩並帶彈Q，較一般多僅用燉煮方式料理的牛頰肉，更能表現牛頰膠質豐富的特質。這道菜的提味醬汁是用牛奶蔬菜湯濃縮成醬，裡面並加有了酸味的檸檬汁。
費利斯的菜，酸、甜、苦、鹹、鮮五味兼顧，這也呼應了他以「Umami」為餐廳命名的料理邏輯。也就是這份用心，使餐廳開幕3年即得到米其林肯定。
(工商)
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