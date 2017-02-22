彭于晏昔日熱舞影片被搜出 網友噴笑：還好當演員

彭于晏昔日熱舞影片被搜出，再度掀起討論。。(圖/彭于晏臉書、Youtobe)

彭于晏近年在影壇闖出一片天，成為許多導演爭相邀約的對象，不過鮮少人記得在七年前曾發行《非愛不可》迷你專輯，當年他舉行簽唱會的影片再度被翻出瘋傳，也讓許多網友笑說「還好你選擇當演員」。

彭于晏近年成為各大電影導演獲邀對象。(圖/本報系資料照)

彭于晏2010年發行專輯時，曾舉辦簽唱會與粉絲同樂，未料當年熱舞畫面再度被搜出，只見他一臉正經的模樣，唱著專輯主打歌《非愛不可》，不過在舞台上扭腰擺臀的模樣，加上對舞蹈不熟有些生澀掉拍，也讓網友笑稱「第一個動作就噴笑了」、「還好你選擇當演員」，但還是有不少死忠粉絲力挺「不管怎麼樣都很帥」，在網路上引起熱烈討論。

(中時電子報)