白宮：國安顧問有百分百人事權

白宮發言人史派瑟今天說，新任白宮國家安全顧問麥馬斯特擁有「百分百」人事主導權，對國安會首長會議組織架構，他則說，麥馬斯特應會先向總統川普提建議、讓川普考慮。

史派瑟（Sean Spicer）是在每日新聞簡報會做上述表示。

對美國媒體日前報導，曾名列國安顧問考量人選之一的退役海軍中將、前美軍中央司令部副司令哈沃 （Robert Harward）未接下這一職務，原因是個人財務及家庭考量，他駁斥絕不是因沒有「人事主導權」，「這（報導）百分之百是錯的」。

對於麥馬斯特（H.R. McMaster）是否擁有國安會的人事主導權，他更說「百分之百」。

至於麥馬斯特上任後、是否會更動一些前白宮國安顧問佛林帶進國安會的人員，史派瑟則說，他沒有更進一步的資訊，但就像川普當時和其他人面談時也都說，對國安團隊的人事安排，他們都有權自行斟酌，而麥馬斯特對現在這一了不起的團隊印象深刻。

有記者追問，麥馬斯特掌控國安會百分之百的人事權、是否同樣適用於白宮國安會首長會議（PrincipalsCommittee）？史派瑟則說，他相信麥馬斯特應會先向川普提建議，讓總統能認真考慮，但他不願就具體個人或組織調整預做判斷。

川普上任後、照過去歷任總統作法，頒布有關國安會相關運作行政備忘錄，但他也取消參謀首長聯席會議主席和國家情報總監在國安會首長會議的固定席位，並以右翼形象鮮明的白宮首席戰略師巴農（Steve Bannon）取代，至今仍遭多方批評與關切，認為川普深信小圈圈、公然以政治凌駕專業。

歐巴馬總統時代擔任白宮國安會發言人的普萊斯（Ned Price）在歸建中央情報局（CIA）後不久、於上週辭職，他在「華盛頓郵報」撰文，質疑巴農在白宮國安會的影響力，並對川普重用巴農、對美國國家安全與外交政策是否能維持專業判斷，不受政治左右，表達關切。

普萊斯在前總統小布希時代就任職於中情局。1060222

(中央社)