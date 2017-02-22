人權國家光環褪色 國際組織憂法國現況

國際特赦組織今天公布年度人權報告，對法國人權現況表達特別憂慮，因為一再延長的緊急狀態侵害人民自由，安置難民態度不夠積極，政界對移民、難民、穆斯林歧視也比比皆是。

國際特赦組織（Amnesty International）總部位於英國倫敦，通常也在倫敦公布年度人權報告，今年特別選在巴黎舉行記者會，是基於對法國人權現況和展望的憂慮。

國際特赦組織表示，「2016年是法國人權令人極度擔憂的一年」，人民的基本權利在安全的名義之下受到損害。

國際特赦組織首先直指法國實施緊急狀態，已超出原本框架，深深危及人權和自由，去年通過的一些法規把警方的預防性措施視為優先，司法程序反而被置於次要地位。

自2015年11月的巴黎連續恐怖攻擊後，法國就進入緊急狀態，其後數度因風險仍在而延長，最新一期的效力將於7月15日截止。

「延長緊急狀態是不合理的」，國際特赦組織舉例，2015年底到2016年底，612件在家軟禁案例中，沒有一件發展成司法調查案件。

國際特赦組織表示，在缺乏司法管控的情況下，緊急狀態所允許的措施破壞了無罪推定和公平程序的原則，讓執法單位可以單方面限制人民權利，尤其是集會遊行權，而且有些措施是帶有歧視地執行。

另外，國際特赦組織批評法國接納難民的態度，法國雖有意願保護難民，但只承諾今年內接納1萬2000人，顯得過於保守；去年有8萬人向法國申請庇護，同時卻有68萬人向德國申請庇護，法國做為世界第6大經濟體，大可接納更多人，只是缺乏政治決心。

國際特赦組織還指出，法國將於5月選出新任總統，在選戰期間，不乏政治人物對難民和移民貼上負面標籤，以及對穆斯林人口的歧視，例如部分城市對布基尼（burkini）的禁令就傷害了宗教自由、意見自由和言論自由。1060222

(中央社)