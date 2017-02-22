國際特赦組織評人權 點名川普和杜特蒂
國際特赦組織今天公布年度人權報告，把2016年評為「糟糕的一年」，因為許多政治領袖發表激起對立、散播仇恨和恐懼的言論，特別點名美國總統川普和菲律賓總統杜特蒂等。
國際特赦組織（Amnesty International）總部位於英國倫敦，今年選在巴黎公布2016/17年度國際人權報告。
國際特赦組織秘書長謝蒂（Salil Shetty）於記者會中說，2016年對人權來說是很糟糕的一年，許多政治領袖發表仇恨和恐懼言論，塑造一套「我們與他們對立」的修辭，宣稱經濟不穩定或安全有疑慮，都是移民和難民的錯。
國際特赦組織特別點名川普（Donald Trump）、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），以及杜特蒂（Rodrigo Duterte）。
國際特赦組織表示，有些政府透過縮減庇護權利和言論自由的法律，把監視大眾的行為合理化，並給予警方無限制的權力。
國際特赦組織表示，這些領袖發表不負責任的言論，使得個人自由遭受限制，危及人人都應享有的平等權利；最有權勢的幾個國家把國內利益視為優先，不利於國際合作和團結，還有部分國家聲稱捍衛人權，實際上卻走回頭路。
另外，歐盟與土耳其、埃及等國之間的協議，是把難民排拒在外；在8大工業國（G8）之中，也只有德國和加拿大獨排眾議，發表樂意接納難民的政策。
國際特赦組織直言，「漸漸地，世界對於無能為力去制止敘利亞、葉門和南蘇丹的屠殺事件，已經習以為常」。
國際特赦組織認為，在高度不穩定的國際局勢下，2017年的趨勢可能仍是自掃門前雪和排外。1060222
(中央社)
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