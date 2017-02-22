國際人權報告 提及台灣朝同婚邁進

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國際特赦組織今天公布年度國際人權報告，提到台灣去年3件死囚案出現正面進展，且朝同性婚姻合法化邁出第一步，難民法草案也獲初審通過，大致上為正面描述。

國際特赦組織（Amnesty International）總部位於英國倫敦，今年首度選在法國巴黎公布2016/17年度國際人權報告。

這份報告涵蓋159個國家或地區，台灣也在其中，但篇幅不多。

前言首先提到，台灣的第一位女性總統蔡英文於去年當選並就任；其次，有3名死囚的陳年案子出現正面進展，但也有些暴力犯罪激發大眾對維持死刑的呼聲。

再者，台灣有多個縣市開放同性伴侶註記，且立法院司法及法制委員會初審通過民法親屬編部分條文修正草案，是朝向同性婚姻合法化的第一步。

報告內文接著提到，新上任的政府決定放棄追究126名「太陽花運動」的抗議人士。

報告表示，被捲入殺警案而身陷囹圄長達14年的鄭性澤，去年獲得釋放，高等法院台中分院裁定准予再審，並創下檢方於死刑判決確定後聲請再審的首例。

去年7月，最高法院檢察署於死囚邱和順一案提出非常上訴；此案不排除涉及刑求，同時也是台灣羈押期最長的案例，約23年。

去年10月，最高法院駁回檢方上訴，確認曾遭判死刑的徐自強無罪定讞。

內文還表示，立法院去年初審通過難民法草案，有朝一日正式通過、生效，會是台灣首度有此類性質的法案，尋求庇護的中國大陸人士將可向台灣申請政治庇護。

總的來說，國際特赦組織認為亞太地區的許多政治領袖在過去一年加強對人權的壓制，但還是有一些正面發展，例如人民極力爭取表達意見的自由和正義，為維護基本人權而奮戰，年輕人也越來越願意挺身為自己或他人的權益發聲。1060222

(中央社)