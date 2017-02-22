陳冠希舊愛試鏡李宗瑞電影 「不露任何一點」

陳冠希舊愛黃榕參與李宗瑞案電影試鏡，她穿上過去曾展現過的性感服飾。（圖／取自IG、on.cc）

過去曾自稱和陳冠希交往過的小模黃榕，向來作風大膽，近日她更參與了大陸導演呂宗岳要執導的「李宗瑞電影」試鏡！穿著蕾絲絲襪的黃榕，在試鏡時大秀一段性感舞蹈，很受稱讚，不過她強調自己不會露任何一點！

曾轟動全台的李宗瑞迷姦案即將被搬上大螢幕，先前台灣女星劉樂妍還曾透露試鏡，可得知內容後拒絕演出。這回則是曾聲稱和陳冠希交往的小模黃榕去爭取演出，她換上性感打扮大跳誘人舞蹈，讓導演相當滿意。

不過黃榕強調自己「不會露任何一點」，不過若是要露背與屁股，她可以考慮！還笑稱希望男主角是帥哥，也說親密戲會看劇情需要斟酌是否拍攝。而導演魯宗岳也說男主角會有一定的知名度，但仍要保密，也強調該片絕對會是「劇情片」，只是片中涉及不少性愛情節，還是會還原場景拍攝。

(中時電子報)