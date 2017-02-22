為保護特有種 日本撲殺57隻「混血」獼猴

被稱為「雪猴」的日本獼猴，在冬天泡溫泉的場景。（達志影像/Shutterstock）

日本千葉縣政府日前在專家協助下，確認境內高宕山自然動物園（Takagoyama Prefectural Natural Park）的日本獼猴（Japanese macaques）群中，有57隻曾與野生的恆河獼猴（rhesus macaque）雜交，造成其體內基因產生「混血」的情況。為保護群體內其他獼猴，依《外來生物法》實施撲殺。日本對這群泡溫泉的日本獼猴把關極其嚴格，絕不允許絲毫外力的「入侵」。

據英國BBC新聞網報導，經常以紅臉和享受溫泉出現在螢光幕前的日本獼猴，似乎還是抵擋不住外來物種的「侵入」。日本千葉縣的高宕山自然動物園日前發現，園內164隻日本獼猴中，有57隻被驗出體內基因有混雜其他物種的跡象，經專家研判應是野生的恆河獼猴造成。日本官方對此相當謹慎，在確認原因隨即依《外來生物法》的規定，將57隻「混血」的獼猴進行撲殺，並於一旁的寺廟為死去的獼猴舉行慰靈儀式。

母獼猴正抱著自己的孩子。（達志影像/Shutterstock）

身為島國的日本，為保護其境內諸多特有種的動植物，於2005年開始實施《特定外來生物被害防止法》（簡稱《外來生物法》），由環境省負責擬定隔絕名單和管理，對於偷渡外來物種入日本的個人和法人處以民事和刑事的重罰，以防止日本國內的生態系發生問題。同時亦委託日本自然保護協會和世界野生生物基金會（WWF）日本分會，透過教育、演講、影片和活動，來讓日本民眾更深入認識偷渡外來生物可能造成的危害。

被稱為「雪猴」的日本獼猴，自然是日本政府大力保護的特有生物資產，不僅僅因牠們是世界上生活地區最北的非人類靈長目動物，其身後所帶來的龐大觀光收入更是驚人。面對此次的撲殺，環境省和世界野生生物基金會都認為，如果不這麼做，未來恐造成不必要的混種，更可能傷害整個日本的生態系。

(中時電子報)