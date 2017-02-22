蝶戀花周比蒼冷血 兒子周繼弘更摳門

蝶戀花旅行社負責人周繼弘的父親周比蒼（中）。（報系資料照 張鎧乙攝）

周繼弘（左）被離職司機爆料很摳。(報系資料照)

蝶戀花武陵賞櫻團13日在國道五號翻覆，造成33死、11傷慘劇。蝶戀花負責人周氏父子，父親周比蒼竟在記者會上指身亡司機「人為財死，鳥為食亡」，被批冷血；兒子周繼弘在媒體前低調，卻遭爆料比老爸更摳門，司機請病假都不准。

蝶戀花公司登記負責人為周繼弘，但他推說老爸才是實際操盤手；周比蒼也霸氣扛下責任，開記者會說出「人為財死，鳥為食亡」、「人有悲歡離合」、「人都死了，債就爛了」等句。

周氏父子打的算盤，似乎是讓老爸周比蒼扛下全部責任，保全兒子周繼弘。實際上，周繼弘恐怕沒比老爸好到哪去。《壹週刊》報導，曾受僱於蝶戀花的員工爆料，周繼弘負責遊覽車司機排班，有人生病請假都會被周繼弘拒絕。

此外，與周繼弘有訴訟糾紛的江顧問表示，對方並不像在記者會上唯唯諾諾，私底下相當霸氣，之前落石案還要家屬先墊喪葬費用，連他幫忙申請補助的10萬元也誆稱是旅行社幫忙的，還向家屬惡意中傷，最後只好向他們提告妨害名譽的告訴。

(中時電子報)