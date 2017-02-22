對抗禽流感 柯文哲：煮熟了就也變成營養品

台北市長柯文哲。(張鎧乙攝)

禽流感疫情擴大，台北市長柯文哲昨天再出席活動時提醒民眾不要接觸禽鳥活禽，不管是雞蛋還是雞肉，都一定要煮熟來吃，他還表示，煮熟了就沒有事，就算是濾過性病毒，煮熟了也就變成營養品。

柯文哲昨日表示，禽流感疫情讓市民人心惶惶，他建議民眾對野生禽鳥保持「不接觸、不餵食」、宰殺完禽類後要用肥皂洗手、雞蛋與雞肉也應該要煮熟後才食用，不要生吃，柯文哲對此強調，「濾過性病毒，煮熟了也就變成營養品」。

在衛福部禽流感Q&A網頁中，提到「約70ºC以上烹煮禽肉，可以使禽流感病毒不活化。因此，熟食禽肉相關製品是安全的，但烹煮前的冷凍及解凍過程應謹慎，也應該要避免生熟食交互感染。」

不過，對於柯P的這番話，PTT上的網友表示，「感覺怪怪的」、「煮熟就沒問題是沒錯啦，但總會接觸到料理前的生肉吧」、「是說實話啦，但哪個國家是這樣宣導而不防範的。」、「確實煮熟了可以吃，但不能因此不處理防疫問題啊。」

(中時電子報)