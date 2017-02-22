前巴拿馬軍事強人諾瑞嘉 3月動腦手術

我要評比

一度為巴拿馬軍事強人的諾瑞嘉（Manuel Noriega），他的律師今天表示，諾瑞嘉訂3月7日動手術，切除腦部的良性腫瘤。

法新社報導，83歲的諾瑞嘉因掌權時侵害人權，被判處3項20年徒刑。他因即將進行手術，今年1月28日轉移至居家監禁。

諾瑞嘉的醫師雷耶斯（Eduardo Reyes）說，諾瑞嘉長的是良性腦膜瘤。

曾經是軍事情報官員的諾瑞嘉與美國中情局（CIA）關係密切，他在1983至1989年間以軍政府領導人身分治理這個中美洲國家。

經過手術和一些復原時間後，諾瑞嘉預料將重回監獄服刑。（譯者：中央社徐睿承）1060222

(中央社)