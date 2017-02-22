前巴拿馬軍事強人諾瑞嘉 3月動腦手術
一度為巴拿馬軍事強人的諾瑞嘉（Manuel Noriega），他的律師今天表示，諾瑞嘉訂3月7日動手術，切除腦部的良性腫瘤。
法新社報導，83歲的諾瑞嘉因掌權時侵害人權，被判處3項20年徒刑。他因即將進行手術，今年1月28日轉移至居家監禁。
諾瑞嘉的醫師雷耶斯（Eduardo Reyes）說，諾瑞嘉長的是良性腦膜瘤。
曾經是軍事情報官員的諾瑞嘉與美國中情局（CIA）關係密切，他在1983至1989年間以軍政府領導人身分治理這個中美洲國家。
經過手術和一些復原時間後，諾瑞嘉預料將重回監獄服刑。（譯者：中央社徐睿承）1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。