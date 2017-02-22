刺殺金正男原因：遏止美國向北韓開戰

北韓領導人金正恩的異母哥哥金正男(左)，本月13日在馬來西亞遇刺身亡，引發外界諸多揣測。(圖片／美聯社)

金正恩為何刺殺金正男？真相竟是如此驚人。(圖／新華網)

北韓領導人金正恩的同父異母長兄、46歲的金正男13日在馬來西亞首都吉隆坡遇刺身亡。誰指使下毒手？背後原因為何？據南韓東亞和平研究院院長金相淳分析，金正恩是刺殺金正男的最大幕後黑手。為何金正恩要下毒手？原因竟是金正恩藉刺殺金正男展示自己的能力和威風，迫使美國不要用動武的方式對待北韓。

據《中評網》報導，金相淳判斷美國2015年開始準備向北韓動武。因為，美國、南韓聯合軍演方式不同了。過去是防禦性的，2015年起是攻擊性的，採用先發制人的方式。

不僅演習的方法和概念完全不同，動武的裝備、物資方面等都不相同。美國的物資需要兩三個星期才能過來，美方從2015年開始已經提前把動武需要的裝備部署到了駐韓美軍的軍事基地，現在已經部署了很多戰略性武器，比如F22也已經部署到了日本的美軍基地。美國的第三航母團也已經部署到了西太平洋。原有的美軍第七航母團隊已經固定在日本的軍事基地，現在又加上了第三航母團隊，美軍準備攻擊的部署已經非常充分了。

美韓軍事演習的變化、美軍動作的變化、戰略武器的部署，讓金正恩感受到的壓力更大。傳聞美國發動新韓戰，將用金正男來取代金正恩權位。通過這次暗殺金正男，金正恩把這條路堵死了。其次，金正恩也給美國及其周邊國家看，他還有這樣的能力和威風，讓其他國家不要用動武的方式對待北韓，還是要回到對話的軌道上來。

(中時電子報)