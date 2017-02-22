六福皇宮地下室暗夜火警 洗衣房起火無傷亡

台北市消防局今天凌晨4時41分獲報，南京東路上的六福皇宮飯店地下室火警，警消發現是地下4樓的洗衣房起火，16分鐘後撲滅火勢，現場燃燒面積僅約0.5平方公尺，所幸沒有擴大延燒，疑似起火點的洗衣用烘乾機風管被燒毀。

因深夜地下室沒人，並無人員因此被疏散、救出或傷亡；但警消大陣仗救火，一度讓人誤以為是樓上的客房失火，虛驚一場。詳細起火原因由消防局火調科釐清。

(中時)