美財長和IMF總裁通電話 籲監控匯率
美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天呼籲國際貨幣基金（IMF）要坦率不諱，提供會員國匯率政策分析報告。
法新社報導，梅努欽和IMF總裁拉加德（ChristineLagarde）通電話，這也是美國總統川普政府和IMF總裁首次聯繫。川普一再指控中國大陸等國家利用貿易匯率政策，欺騙貿易夥伴。
根據美國財政部公布的通話內容，梅努欽強調他期待IMF提供坦白直率的會員國匯率政策分析報告。
IMF確有監督189個會員國匯率及其他經濟政策，同時也規定會員國必須「避免操縱匯率...以取得較諸其他會員國不公平的競爭優勢」。
然而，實際上，IMF只能對有貸款的會員國施加壓力。
IMF在2016年8月的大陸經濟年度評估報告中表示，人民幣「大致符合基本面」。不過，人民幣在2015年升值10%，而且比大陸經濟狀況所反映的匯率水準「稍微強勁」，這和川普政府指控大陸蓄意壓低人民幣的看法大相逕庭。
在被要求針對IMF總裁和美財長通話置評時，IMF發言人萊斯（Gerry Rice）聲明表示，雙方對話深具建設性，涵蓋廣泛的會員國利益議題。「我們期待和美國當局密切且富成效的往來。」1060222
(中央社)
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