竹湖暐順麗緻文旅淡季搶客鳴槍 鎖定228連假
年後陷飯店、餐飲淡季，值228連續假期將屆，竹湖暐順麗緻文旅至4月30日推出相當6折的「春遊優惠住房專案。
竹湖暐順麗緻文旅表示，活動期間不分平假日入住，在報到並登記 (Check-in)時說出任何一個新竹景點，即可享有專案優惠雙人房3,300元起，含早餐Buffet，飯店再依房型提供招待「馥麗坊咖啡」或飲品。
竹湖暐順麗緻文旅去年11月29日才正式營運，算是新竹地區最新飯店，緊鄰交通大學及新竹科學工業園區，距離國道1號光復路交流道僅3分鐘車程。
竹湖暐順麗緻文旅強調，住宿期間可免費使用SPA，休閒中心備有烤箱、蒸氣室、水療池、私人淋浴間、化妝室、密碼鎖置物櫃與休憩空間。
(工商)
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