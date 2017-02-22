加國現非法難民潮 1/4民眾主張暫行禁令

儘管加拿大正值寒冬，但美國政治氣候不穩定，加拿大正出現新一波非法難民潮。最新民調顯示，有1/4受訪民眾認為，加拿大應採取和美國類似的暫時禁止難民?入境禁令。

一項最新民意調查顯示，57%的受訪加國民眾認同政府接納難民的現行政策，但有1/4的受訪者認為，加拿大應該採取和美國類似的暫時禁止難民?入境禁令。

加拿大邊境局上周提出報告，今年以來， 曼尼托巴省已有超過400人非法跨越邊境到加拿大。而在魁北克省，皇家騎警僅在1月份，就在邊境處理了452宗難民申請案，是去年同期的3倍。

上周六晚上，皇家騎警在邊境小鎮艾默森（Emerson）攔截了22名非法越境者。艾默森鎮鎮長詹森（Greg Janzen)向加拿大廣播公司（CBC）表示，越境尋求庇護的難民數量大增。儘管到目前為止，尋求庇護的難民並沒有造成特別的麻煩，但很難說未來會不會對當地資源形成壓力或帶來潛在的安全風險。

於此同時，由加拿大非營利民調機構安格斯．里德（Angus Reid）於2月6日至9日進行的網路民調發現，加拿大民眾多半認同自由黨政府對待難民的態度，但對於加拿大應該接受多少難民，聯邦政府似乎正在測試民眾可接受的極限。

這項調查主要是針對美國總統川普在1月份簽發的難民和移民禁令向加拿大人提問，計有1508人受訪。其中，57%的受訪加拿大人認為自由黨政府自2015年底上任以來處理難民事務的做法合宜；他們認同在川普推出禁令之後，維持接納難民人數不變的做法。

不過，同時也有25%的受訪加拿大人表示，加拿大應該採取和川普禁令相同的政策，暫時禁止敘利亞難民進入加拿大。

安格斯里德民調行政總裁科爾(Shachi Kurl)認為，這個數字不算很少，顯然推翻了一些人以為加拿大人願意無限量歡迎難民的看法。

加拿大聯邦政府預定在2017年接受4萬名難民。47%的受訪者認為這個數字適當；41%的人認為數量太多；只有11%的人認為，應該讓更多人尋求庇護。

國家郵報（National Post）的報導則指出，儘管加拿大正出現新一波難民潮，但加拿大人似乎還沒有警覺到，由川普引發的這股難民潮不會減退。

新民主黨黨魁唐民凱（Thomas Muclair）預言，目前加拿大仍是寒冬，一旦天氣變暖，「將面臨前所未見的局面」，加拿大恐怕沒有足夠的資源來因應。1060222

(中央社)