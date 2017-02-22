獨訪千人小鎮面對恐懼 許瑋甯：為重拾勇氣
許瑋甯出道多年磨出精湛演技，不僅榮獲第50屆金鐘獎最佳女配角，還以《紅衣小女孩》風光入圍第53屆金馬獎最佳女主角，不過今晨卻在臉書透露為了能重拾勇氣，不僅選擇自己獨自旅行，地點還選在僅有千人的偏僻小鎮。
許瑋甯表示過去討厭獨自坐長途飛機；一個人在陌生地方找不到路；害怕睡覺時房門被撬開、語言不通無法溝通；沒有朋友家人陪伴可能會搭錯車，過分擔憂許多未發生的事情，讓她頓時覺得曾擁有的勇氣蕩然無存，直到這次選擇一個人旅行，才發現面對恐懼才能得到往前的力量，抵達目的地就能重拾勇敢，更領悟到勇敢是人生不可或缺的元素。
對此粉絲也紛紛留言打氣，認為鼓起勇氣前往旅行，就已經是最大突破，期盼她能享受這趟旅程的人事物，不過文中提到「兩年沒有長時間旅行」，也被網友推測與阮經天分手有關。
(中時電子報)
關鍵字：許瑋甯
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