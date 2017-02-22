美國務卿強調美中建設性關係重要性

我要評比

美國國務院表示，國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天與中國大陸國務委員楊潔箎通電話，肯定美中建設性關係的重要性，兩人也都同意，必需處理北韓構成的威脅。

路透社報，國務院在聲明中指出，提勒森與楊潔箎也討論到經貿與反恐上的潛在合作，以及跨國犯罪和執法等議題。1060222

(中央社)