現代生活壓力大 三高提前發病

現代生活壓力大，飲食不正常，運動量不足，衛生福利部台南醫院表示，相較上一代，台灣這一代三高疾病提前發病，步入中老年後，心臟病、中風及慢性腎臟病更易出現。

衛福部台南醫院腎臟科醫師顏啟泰指出，台灣這一代的青中壯年（30至60歲），三高（高血壓、高血糖、高血脂）發病往往比上一代來得更年輕，因太年輕就發病，控制也比老人家更不合格。

這一代青中壯年的病人，步入中老年後，更容易慢慢出現心臟病、中風和慢性腎臟病等併發症及失能，不只對台灣生產力造成重大損失，也增加老年照護資源的負擔。

不過，高血壓、高血糖和高血脂的藥物開發，也有明顯進步，以糖尿病藥物為例，就發展出比較不會增加體重和造成低血糖的藥物。

顏啟泰認為，透過病人的主動參與，配合平和的心情和作息、飲食指導及適量規則的運動，加上血壓計和血糖機的運用，再和醫師討論，可在藥物作用和副作用間取得平衡，讓血壓、血糖和血脂檢測數值達標，且又能免於藥物副作用之苦。1060222

(中央社)