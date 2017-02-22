工作犬訓練要挑 性情好奇心都要考慮

緝毒犬、導盲犬、伴讀犬，各種工作犬為人類社會做出貢獻，多須從幼犬開始訓練，但其實不是每一隻毛小孩都適合訓練，不同的性情、個性都必須考慮，大小體型也有差別。

屏東科技大學工作犬訓練中心前主任、農園生產系教授謝清祥指出，一般工作犬必須從5、6個月幼犬期就開始訓練，學界發展出一系列的社會化觀察和篩選模式，進而判斷這些犬隻適合擔任何種角色。

謝清祥舉例，安撫孩子、年長者、身心障礙者的「伴讀犬」，必須挑性情特別溫和的，尤其不能有過度的攻擊行為，經過訓練後，才能成為安撫人心的毛小孩。

協助聽障者的「導聾犬」，則必須挑對聲音反應特別敏感的，「導盲犬」也類似，且需和人互動良好，訓練後才能成為身障者的好夥伴。

負責緝毒、判斷褐根病的「偵測犬」，謝清祥說，要挑非常活躍、特別愛衝的，才能有足夠的好奇心。

謝清祥表示，犬種不一定影響工作犬的挑選，但體型還是要注意。例如機場多是拉布拉多，因為體型較小，較不會嚇到民眾。伴讀犬有人歡大狗，但也有人喜歡小狗，都要依照不同的類型做設計。1060222

(中央社)