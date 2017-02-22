屏東青年創業基礎營運班 即日報名

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屏東縣政府青年學院將於4月17日開辦「大店長-基礎營運班」，即日起歡迎創業青年報名，報名截止日為28日。

屏東縣政府青年學院自民國104年成立以來，針對青年創業提供各類型課程，包含名人講堂、創業講堂及大店長系列課程，至今已有上千人次參與青年學院系列課程。

「大店長-基礎營運班」特別遴聘現任王品集團董事張勝鄉授課，透過每週3小時，連續8週系列課程，包含工作站標準建立、營運任務分組建立、企業文化建立、品牌行銷策略、同仁教育訓練、基礎營運管理、績效考核，以協助學員建立店鋪管理所需的專業知識與技術。

青年學院前兩期課程已培訓出近50名優秀店鋪經營者，本期除了張勝鄉授課，另有前期參加者擔任助理講師，以小組與系統化的專業策略，強化青年創業者營運管理能力。

相關報名資訊及內容，從臉書粉絲專頁查詢「屏東縣青年學院」，或洽詢屏東縣青年學院08-7663155王先生。1060222

(中央社)