去孫去蔣好難為 中山大學成立這單位

我要評比

留？不留？圖為中山大學內的「國父蔣公銅像」。目前中山大學已成立「銅像處理委員會」，處理銅像存廢問題。（圖片來源：取自中山大學網站）

以「孫中山」為名的高雄中山大學，為了處理校園內「孫中山與蔣介石」銅像存廢問題，成立了「銅像處理委員會」。外界好奇，未來若成功「去孫又去蔣」，中山大學還能叫中山大學嗎？

位於高雄市西子灣的中山大學，其前身是國立廣東大學，由國父孫中山先生，於民國13年，將廣東高等師範學校、廣東公立法科大學、廣東公立農業專門學校等三校合併改組而成。

民國14年國父病逝，民國15年國立廣東大學正式改名為國立中山大學，紀念中山先生。政府遷台後，於民國68年核定設置國立中山大學籌備處於高雄西子灣，翌年7月正式建校成立，並以國父誕辰11月12日為校慶。

「孫中山與蔣介石銅像」矗立在中山大學校園中心，代表中山大學成立的精神與歷史背景。然去年520政黨輪替之後，便傳出地方要求銅像移除的聲音。

港媒中評社報導，中山大學學務長楊靜莉證實，校方確實已成立「銅像處理委員會」，並透過各種管道如公聽會、線上平台等匯集多方意見，處理校銅像的去留問題。

楊靜莉表示，校方認為這個議題很適合當作中山大學師生、職工與全體校友一起參與校園公共事務的議題，因此成立中山大學「銅像處理委員會」準備一系列活動來討論這些問題，包括中山大學政治所教授廖達琪所建立的I-VOTER平台，讓同學們發表意見，同時辦理論壇、公聽會，希望各方面的意見都能夠進來。

楊靜莉表示，學校將於4月5日（蔣介石逝世紀念日）在中山大學內的西灣藝廊、也就是原來的蔣公行館，召開記者會說明校方對銅像的處理方針。

(中時電子報)