張小燕辭董座 張曼娟：她又邁著步子向前走去了
張小燕任職飛碟董事長約十年，不過在日前爆出請辭飛碟電台董事長職務，張小燕也坦承在過年前已請辭，並表示自己年紀也不小，應該要讓年經人發揮，認為是時候要交棒，知名作家張曼娟看到新聞後，在臉書曬出與張小燕、張清芳16年前舊照，感謝小燕姐的照顧，並寫下：「我知道她又邁著步子向前走去了，總令人望塵莫及。」
張曼娟曬出2001年與張小燕、張清芳合照，表示當時她進入豐華唱片，為張清芳的專輯寫詞，張曼娟談到張小燕請辭飛碟電台董座的新聞，說她卸下廣播重任；說她的新節目即將開播，又說她是「不簡單」、「不容易」的，張曼娟感觸說：「其實許多年來她做的事哪件是容易的？她要照顧的人何其多？」慶幸自己時常得到張小燕的照顧。
張曼娟感性說：「我知道她又邁著步子向前走去了，總令人望塵莫及。」並祝福張小燕常常能有照片中燦爛笑著，美麗而喜悅的笑容。
(中時電子報)
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