魔術強森接任籃球營運總裁 重建湖人
戰績持續不振的美國職籃NBA洛杉磯湖人隊人事大地震，湖人球團今天宣布，魔術強森接籃球營運總裁，而加入他所領導新團隊的人選也陸續浮上檯面。
湖人發布新的人事令，宣布解雇總經理庫普恰克（Mitch Kupchak）和籃球營運副總裁吉米巴斯（Jim Buss）。
有消息指出，前湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的經紀人佩林卡（Rob Pelinka），可能被延攬加入由魔術強森（Magic Johnson）所領導的新團隊，並由他接替庫普恰克的懸缺。
至於另個知名體育經紀人泰倫（Arn Tellem），湖人也有意借重他的長才，而布萊恩是否會加入新的領導團隊也備受矚目，因魔術強森先前曾表示，他期盼將來布萊恩也能跟著他一起撩落去。
雖然球團公布重要的人事令後，魔術強森已與教練華爾頓（Luke Walton）面對面談過，不過這番高層人事的變化，事先並沒有徵詢華爾頓的意見。
此外，負責公關事務的副總裁布萊克（John Black），也被解雇，至於由誰接替，則由營運長哈里斯（Tim Harris）尋找繼任者。1060222
(中央社)
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