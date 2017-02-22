中南部空氣品質差 左營小港達紅害

今天中南部空氣品質不佳，左營及小港地區空氣品質指標達紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；中南部多數測站及金門地區呈橘色提醒，敏感族群要注意。

根據環保署空氣品質監測網，截至今天早上8時50分的觀測資料，左營、小港空氣品質指標（AQI）達紅色警示；埔里、南投、竹山、金門及雲嘉南、高雄地區，包括嘉義、新港、新營、安南、台南、鳳山、楠梓、前金等20測站則呈橘色提醒。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群則要特別注意。1060222

(中央社)