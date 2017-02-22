演唱時忘詞 資深影星透露患失智症
以1970年代熱門影集「歡樂滿人間」走紅的大衛凱西迪（David Cassidy），日前在現場演唱時突然忘詞，場面尷尬。後來他公開證實，自己患有失智症。
1950年出生的大衛凱西迪是童星出身，以1970年代喜劇影集「歡樂滿人間」（ The Partridge Family）打響知名度，成為青春偶像。除了演戲之外，他也熱愛歌唱、吉他與音樂創作。
66歲的大衛凱西迪日前在加州阿葛歐拉丘（AgouraHills）一場小型演出上，演唱自己年輕時期的成名歌曲時，突然當場忘詞，場面尷尬。
在最新出刊的「時人」（People）雜誌專訪中，大衛凱西迪證實自己患有失智症。
他說：「我以前一直拒絕面對，但心裡其實都了解，這一天終究會來。」
這位男星表示，他的母親、電視女星艾佛琳沃德（Evelyn Ward）在2002年診斷出患有阿茲海默症，接下來8年狀況一路惡化，變成無法走路，不會講話，必須包著成人尿布。艾佛琳沃德已於2012年過世，享壽89歲。
大衛凱西迪說，在母親生命最後幾年，「我知道她還認得我，因為每次我走進她的房間，她總會掉下眼淚。」他說：「我很怕自己有一天也會變成那樣」。
他在個人網站上發表聲明對各界關心表示感謝。他寫道：「我不會從此消失不見，我將透過我的網站與臉書專頁與大家保持聯絡。大家可以想像，這真的是我這輩子所做過最困難的決定。」
對於今年的計畫，他宣布在2017年內，將在北美各地巡迴舉辦現場演出，「希望大家能找時間來看看，跟我一起慶祝一下。」巡迴演出告一段落之後，他則決定好好休息，把重心放在照顧個人健康。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。