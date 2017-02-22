台灣美食名店多 韓國人很新奇
台灣美食多，從牛肉麵、臭豆腐、豆花、鵝肉到蚵仔煎，今年國內更有大學找來夜市攤商第一代，首創夜市大學開班授課，提升台灣夜市文化水平。台灣小吃擄獲各國遊客的胃，而一名曾在台灣留學的韓國人就點出，台灣美食名店為什麼成功的原因。
他指出，韓國很少有店家由小攤販變名店，尤其曾被電視報導過的名店，大部分容易品質變差、味道走味；最常見的原因就是一窩蜂開設同類型業態，跟主張自家店是創始店，最後「就大家一起破產」，罕有出名後開多家分店的成功例子。
反觀台灣，他說，先前在台期間，住家附近有家著名滷味攤，經常營業前就湧現排隊人潮，每每開賣一到兩小時就完售，也曾被電視報導，但依然好吃、品質也沒有變很差。他表示，這對台灣人來説很自然，可是對韓國人來說卻是很新奇的事情。
有網友認同留言說，「小攤紅了之後味道、堅持不變」，另也有網友表示，台灣同樣有失敗例子，「有些店上電視後品質也會變」、「台灣夜市哪個東西爆紅，接下來全台灣的夜市都會有那個東西」。
(中時電子報)
文章來源：對韓國人來說很新奇的事情
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