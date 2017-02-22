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台灣美食名店多 韓國人很新奇

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一例一休物價飆 7成8有感
圖為夜市小吃紛紛喊漲，假日人潮仍川流不息。（本報資料照片）
最強台灣夜市小吃調查，鹽酥雞、雞排和珍珠奶茶，榜上有名。(資料照片)
最強台灣夜市小吃調查，結果鹽酥雞(左)打敗雞排和珍珠奶茶，登上冠軍寶座。（本報資料照片）

台灣美食多，從牛肉麵、臭豆腐、豆花、鵝肉到蚵仔煎，今年國內更有大學找來夜市攤商第一代，首創夜市大學開班授課，提升台灣夜市文化水平。台灣小吃擄獲各國遊客的胃，而一名曾在台灣留學的韓國人就點出，台灣美食名店為什麼成功的原因。

他指出，韓國很少有店家由小攤販變名店，尤其曾被電視報導過的名店，大部分容易品質變差、味道走味；最常見的原因就是一窩蜂開設同類型業態，跟主張自家店是創始店，最後「就大家一起破產」，罕有出名後開多家分店的成功例子。

反觀台灣，他說，先前在台期間，住家附近有家著名滷味攤，經常營業前就湧現排隊人潮，每每開賣一到兩小時就完售，也曾被電視報導，但依然好吃、品質也沒有變很差。他表示，這對台灣人來説很自然，可是對韓國人來說卻是很新奇的事情。

有網友認同留言說，「小攤紅了之後味道、堅持不變」，另也有網友表示，台灣同樣有失敗例子，「有些店上電視後品質也會變」、「台灣夜市哪個東西爆紅，接下來全台灣的夜市都會有那個東西」。

(中時電子報)

文章來源：對韓國人來說很新奇的事情

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關鍵字：台灣夜市美食小吃韓國日本
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