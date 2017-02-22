台中半夜傳槍響 洗車場外男女竄逃

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台中市半夜驚傳槍響！一群男女於今天凌晨2時許，聚集在北屯區大連路與安順東九街路口一家洗車場前，目擊者指稱看見一群人攜械進入一處洗車場民宅2樓，路邊另有多輛車來回飆速，挑釁意味濃厚。

警方獲報趕到現場，場面一度混亂，台中警五分局偵查隊探員為了控制住場面，對空鳴槍，男男女女驚慌竄逃，駕車離去，警方追查傳喚相關人到案說明進一步釐清案情。

(中時)