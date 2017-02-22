敢不從命的將軍 川普的新國安顧問麥馬斯特

美國新任國安顧問麥馬斯特(H.R.McMaster)。(圖/美聯社)

美總統川普(右)正在聽取新任國安顧問麥馬斯特(H.R.McMaster)的意見。(圖/美聯社)

美國總統川普最新任命的國安顧問麥馬斯特(H.R.McMaster)，是一名曾經出書的陸軍中將，媒體形容他在軍職生涯中，經常被認為是一個願意強而有力地說「不」的人。

據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，他在90 年代曾出過一本書，書名叫做《失職》(Dereliction of Duty)，書中描述他認為當時總統詹森（Lyndon Johnson）過於跋扈，他認為國家在越南的戰略並不可行，而向上級將軍直陳不願意從命。

十幾年過後，他到了伊拉克帶領5千名士兵作戰，但是他認為目前美軍穩定國家的計畫並不好，因此他基本上是無視該計畫而行事的。

20日川普選擇由他來取代佛林的位置，擔任美國新任國安顧問，這舉動震驚了麥馬斯特的支持者和評論家，他們提出了令人好奇的疑問:「一個講話尖銳、常有犀利言論的將軍，如何和一個不愛聽自己錯誤的總統相處?」相信這個疑問也是關注全球局勢的所有人願意關心的。

他曾有一次著名的失敗經驗，在阿富汗帶領反腐工作團隊，當時麥馬斯特就完全展現了他的特質:激烈的想法、堅定的決心、不畏衝突，但這也同時為他帶來了忠誠的追隨者，和難以避免少數堅決的敵人。

報導認為他在國安顧問一職上，與前任佛林相比較，明顯有缺點，但是這項缺點在他的職位上究竟有利有弊，還有待他實際擔任該職才會知道，這也將是全球矚目的焦點。目前為止，我們並不清楚他在面試該職務前，是否與川普見過面了。

(中時電子報)