川普新財長未婚妻性感照 瘋傳

美國財長穆欽（Steven Mnuchin）宣誓就職時，未婚妻露易絲·林頓（Louise Linton）成為鎂光燈焦點。(圖/美國中文網)

露易絲·林頓（Louise Linton）美艷照片網路瘋傳。(圖/News.com網、美國中文網)

露易絲·林頓（Louise Linton）美艷照片網路瘋傳。(圖/美國中文網)

露易絲·林頓在劇情中激情照片。(圖/美國中文網)

美國總統川普欽定的新財長人選、前高盛銀行家穆欽（Steven Mnuchin）日前在白宮橢圓形辦公室宣誓就職時，未婚妻露易絲·林頓（Louise Linton）在他的身旁，美艷性感頓時成為鎂光燈焦點。

據外媒報導，穆欽的未婚妻露易絲·林頓今年35歲，是一名電影明星，曾和湯姆·克魯斯、勞勃·瑞福等大明星同台演出。最新作品是去年上映的《入侵者》（Intruder），她是這部電影的製片人和主演。《入侵者》是一部心理驚悚片，劇情是丈夫飛往日本出差，妻子獨自在家，遭到入侵襲擊。劇中，露易絲·林頓有沐浴場景和裸露胸部、臀部的鏡頭。

穆欽出任美國財政部長後，他未婚妻露易絲·林頓的裸照迅速在網路瘋傳，沒看過這部電影的網友爭相一睹為快。

露易絲從6歲開始演戲，人美智商高。她在蘇格蘭愛丁堡長大，先是就讀於倫敦音樂與戲劇藝術學院，後來到美國加州佩柏戴恩大學就讀獲得新聞學學位，並在西洛杉磯大學拿到法律學學位。

曾在高中畢業後，露易絲前往非洲擔任義工一年，在當地目睹剛果內戰和尚比亞困境。2016年，露易絲出了一本名為《在剛果的影子裡》傳記式著作，書中的一些觀點曾在網路上引發論戰。

2015年11月，穆欽和露易絲訂婚，穆欽曾開玩笑說出「不排除在白宮辦婚禮」，這話成真機會在穆欽出任財政部長後暴增，令人羨慕。

(中時電子報)