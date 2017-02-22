把握鋒面機會 水利署待命增雨
水情吃緊，桃園、板新、新竹地區3月1日實施第一階段限水（夜間減壓），水利署今天也在石門、寶二、永和山等水庫完成整備，待天候條件，立即啟動增雨作業。
水利署北區水資源局指出，今年入春後降雨偏少，為此，水利署今天把握鋒面接近的機會，石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫於上午8時前整備完成，俟有天候條件，即刻啟動增雨作業。目前寶二水庫已於8時30分實施人工增雨。
水利署表示，水利署已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會，增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低限水對民眾的影響。1060222
(中央社)
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