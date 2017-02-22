印度女星遭強暴2hr 同行揭內幕
印度女星巴瓦納（Bhavana）日前要進行配音工作，搭上公司派的車後，竟然遇上假車禍，她遭三名男子登上車擄走，她慘被強暴2小時，甚至被拍下不雅片威脅，最後被丟棄在市區，引發眾怒；而印度其他女星也出面聲援，更說印度娛樂圈「潛規則」也不少！
巴瓦納的遭遇引發全印度人民眾怒！另一名女星Varalaxmi Sarathkumar就撰文揭發電影圈內性騷擾問題嚴重，更說自己就是受害者，透露曾經和一名電視台高層談公事，會後她被問「何時在外相見？」她原以為對方是要再聊細節，怎知最後是被約開房，讓她氣得當下要對方離開。
Varalaxmi Sarathkumar說許多業界人士都會認為「和高層上床是份內事」，但她怒批「我入行不是想被當成肉看！」更說自己不願當「忍不下去就放棄」的女星，呼籲外界應該公平對待男女性，更氣憤的說「與其叫女生怎麼穿衣服，反而應該叫男人不要用下體去思考！」
(中時電子報)
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