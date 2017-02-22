缺水危機 石門與寶二水庫 今早實施人工增雨作業

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石門水庫22日啟動人工增雨作業，希望提升鋒面帶來的雨量。(賴佑維翻攝)

今年入春後降雨偏少，水利署22日把握鋒面接近的機會，石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭等水庫均已於8時前整備完成人工增雨團隊，只要天候條件符合，即刻啟動增雨作業。寶二水庫已於8時30分實施人工增雨，石門水庫也於9時舉辦人工增雨。

水利署長賴建信表示，水利署已與氣象局成立平台，密切聯繫，隨時掌握天候狀況，不放棄任何機會，增加水庫集水區上游入流量，以延長水庫供水時程，降低限水對民眾的影響。

(中時)