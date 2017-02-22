新舊文化的生活型態 聚集美好的人事物

拾藝術使用木質傢俱打造出溫暖的氛圍。(時藝多媒體提供)

四四南村，以新舊元素交融出充滿在地氣息的人事物！

鄰近台北市商業中心，在這裡，老房隔開喧囂與寧靜，坐擁一片無際的藍天與一座座起伏的綠色山丘，曾經承載眷村年代記憶的建築物，如今是許多人的生活場景。今年二月，《拾藝術》進駐在這充滿人文風味的場域，渴望成為四四南村眷村裡的新記憶。

拾藝術秉持生活即是藝術的品牌精神，在充滿濃厚歷史的眷村建築中，使用溫暖色系的方形木箱堆疊，階梯式的鐵管木質層架，環繞出與眾不同的新鮮氛圍。我們精選國內外知名博物館的文創商品，舉凡國立故宮博物院、國立歷史博物館與美國紐約現代藝術館等，善用生活中每個無限可能的細節，傳達藝術的美、趣味性以及感動，讓創意走進生活，讓生活充滿藝術。

為慶祝四四南村店的開幕，拾藝術特別與《好丘》共同策劃小型藝文展覽，集結具有「台灣文化」的禮品，打造新型態的生活美學。以「Old is New古文物，新感動」為主軸，帶出四大系列主題「朕知道了」、「唐朝仕女」、「常玉」、「眷村」，創造懷古念舊新潮流。因為我們相信「感動，來自生活的根本」。

假日的市集融入了社區民眾的食衣住行，更吸引外地遊客參與，在這裡可以輕鬆地享用手作餐點、聽聽音樂、市集尋寶、愜意散步、擁抱陽光，都能觸動另一個「好」動機的發生!在拾藝術小小的空間中能夠發覺到大大的感動，我們希望將懷舊的環境，融入城市風景的戶外草地、新鮮貝果、平台上來自台灣各地友善土地的生活品牌與製品，提供民眾不同的消費選擇。結合老眷村的記憶與新生命的力量，來趟四四南村，拾藝術等待與你一起創造新回憶。

選物店結合微展覽，讓民眾更了解商品的由來。(時藝多媒體提供)

【四四南村-拾藝術店鋪資訊】

🔸營業時間：10：00-18：30（每月第一個星期一公休）

🔸交通資訊：捷運台北101/世貿站2號出口，步行約3分鐘

🔸地址：台北市信義區松勤街54號（信義公民會館 / 原四四南村）

(中時電子報)