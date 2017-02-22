W飯店案 檢方今早提訊土豪哥

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「土豪哥」朱家龍（前）勒戒期滿，今將釋放。（報系資料照 王英豪攝）

台北地檢署偵辦W飯店命案，因「土豪哥」朱家龍涉嫌吸毒，遭檢方聲請觀察勒戒獲准，檢方預定今天上午11時將提訊朱家龍訊問。

據了解，朱家龍的觀察勒戒期間預計至3月初結束，時限未到。

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(中時)