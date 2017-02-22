W飯店女模暴斃案 北檢偵結將說明

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台北地檢署偵辦「土豪哥」朱家龍等人涉及W飯店女模暴斃案，今天偵結，北檢將在上午10時20分說明。

郭姓女模去年12月7日早上身披浴袍，意識模糊，在江姓與洪姓男子、劉姓女子等人攙扶下，從W Hotel搭計程車前往國泰醫院治療，隨後轉往台北榮總，經急救仍宣告不治。1060222

(中央社)