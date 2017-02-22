言論涉護戀童癖 美極右媒體1編輯下台
保守派煽動家伊安諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）因護航戀童癖言論引發軒然大波，今天辭去在美國右翼新聞網站「布萊巴特」（Breitbart）編輯職務。
法新社報導，32歲英國籍的伊安諾波洛斯還因此失掉一場演講，出書計畫也告吹。事情肇因於整個週末有段推特上的影片，他為成年男性與13歲少年發生性關係辯護。
影片中，伊安諾波洛斯告訴一名廣播主持人：「不不不，你誤解了戀童癖的意思；戀童癖的性吸引力指的不是對13歲已發育成熟者，戀童癖指的是對未達青春期的小孩。」
在紐約一場記者會面對媒體時，伊安諾波洛斯宣布辭去布萊巴特新聞網技術編輯一職。
伊安諾波洛斯讀一份事先備妥的聲明說：「當各方對我交加指責時，布萊巴特新聞網仍力挺我。」他並說：「我用字不當而貶抑同事的重要報導是錯的，因此今天我從布萊巴特辭職，辭職即刻生效。這完全是我個人的決定」
伊安諾波洛斯因其評論帶種族主義與偏見備受批評，但他卻自稱是同性戀者的十字軍，來對抗「政治正確」（political correctness）。儘管已刻意保持距離，但他仍被視為是所謂「另類右派」（alt-right）的門面人物。（譯者：中央社陳亦偉）1060222
(中央社)
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