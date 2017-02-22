瑞典議員提議放有薪假 回家愛愛滋潤關係

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瑞典地方議員今天在1份目的在改善人們伴侶關係的提案中建議，瑞典人工作期間應暫休1小時有薪假，回家與他們的另一半「愛愛」。

法新社報導，瑞典北部上托爾內奧市（Overtornea）42歲市議員穆斯柯斯（Per-Erik Muskos）提出議案後告訴法新社：「有研究顯示，性愛是健康的。」

他說，現今社會，伴侶沒有花足夠的時間來陪伴彼此，「這是要讓感情變得更好」。

他表示，沒有辦法確定，員工不是拿這1小時去陪伴伴侶或是配偶，而是去做其他事情。

穆斯柯斯說：「你無法保證員工不是出門散步」，他並表示，雇主應該信任他們的員工。

他說，他「看不見有任何理由」這項提議不會通過。

根據法國經濟研究觀察中心（Coe-Rexecode），繼芬蘭與法國之後，瑞典全職員工2015年平均工作時數僅1685小時，屬歐洲最低。（譯者：中央社周莉芳）1060222

(中央社)