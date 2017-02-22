惡夢成真 川普與國安部開始大掃蕩非法移民

邊境警方與國土安全部奉川普之命令，開始大範圍搜捕非法移民。（圖/美聯社）

繼先前7國公民入境禁令被擋後，新總統川普（Donald Trump）開始將注意力轉向國內，下令國土安全部（Department of Homeland Security）開始大範圍掃蕩美國境內的非法移民。新任國土安全部長凱利（John Kelly）表示，本次掃蕩對象將從南方邊境周邊有犯罪案底或高度嫌疑人開始。同時，國土安全部也計畫將新聘數千名聯邦探員和地方警力，因應將來必然爆增的業務量。

據英國衛報（The Guardian）報導，從大選期間，對移民政策就有強烈個人色彩的川普，在聯邦法院仍凍結先前7國禁入境命令的同時，他開始要求新上任的國土安全部長凱利，對境內無證件的非法移民進行大範圍的掃蕩。國土安全部隨即提出兩份備忘錄，其一是搜捕行動將優先從邊境地區內，曾有案底或有犯罪嫌疑的非法移民開始；其二則是加強人力，川普政府將擴大徵募聯邦探員和地方警力，勢必讓邊境的安全和防堵做到滴水不漏。川普此舉，不僅讓全美多達1,100萬非法移民的惡夢成真，也讓諸多持工作證或綠卡的居民感到憂心。

川普一連串對移民不友善的政策，再次引發許多民眾的不滿與抗議。（圖/美聯社）

川普要求國土安全部開始著手對非法移民掃蕩。（圖/美聯社）

身為移民國家的美國，過去長年以來，對境內非法移民往往是「睜一隻眼、閉一隻眼」，因為這批移民填補了包含建築、營造等行業的許多空缺，故每5年或10年常有不定期的「特赦」條款，讓這些實際居住並工作於美國國內的「移民」能轉正，歐巴馬（Barack Obama）政府時代更對「追夢者」（Dreamer）給予特赦，讓那些從幼年時期就隨父母入境美國，在這邊成長、學習和工作的移民，能申請正式的移民身份和工作證。

雖然川普一再保證短期內並不會取消「追夢者」的專案，但隨著一連串的搜捕行動和政府權力增強後，移民們對於川普的「保證」已難再相信。也讓反對黨和人權團體提出質疑，在目標、優先順序和人力都不確定之下，如何保證整個行動不會造成族群對立，或變成報仇的私刑，也讓移民議題再次成為川普政府最棘手的問題。

(中時電子報)