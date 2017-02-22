W飯店命案 北檢今偵結起訴多人

台北地檢署偵辦W飯店郭姓女子死亡案，今天偵查終結。檢方認定「土豪哥」朱家龍開毒趴，涉及吸毒，致郭姓女子吸毒過量死亡，今依違反藥事法、過失致死罪嫌起訴多人，北檢將於今天上午10時20分召開記者會說明。

朱家龍遭驗出吸毒，目前在新店戒治所勒戒，觀察勒戒期間預計至3月初結束，檢方預定今天上午11時將提訊朱家龍訊問。

朱家龍去年12月3日起在Ｗ飯店訂房開趴，找來酒店經紀洪聖晏、鐵工廠小開江哲瑋等多人同歡，並混用安非他命、毒咖啡等多種毒品。朱在飯店待了3天，直到5日才離開，郭女5日進到飯店，7日在廁所出現失禁、抽搐等症狀後，經洪、江送醫不治。

朱家龍到案後，辯稱僅在房間內看電視，但檢警查出，朱從去年12月3至5日都參與派對，郭姓女子則於5日進到飯店，朱、郭2人曾短暫共處一室，朱尿液、毛髮報告顯示朱施用安非他命與搖頭丸，另郭女體內亦殘留毒品成分。

檢警偵辦Ｗ飯店郭姓女子命案，1月23日兵分3路搜索，傳拘朱家龍等19人到案。檢方訊後以朱家龍、洪聖晏2人因涉嫌施用安非他命、搖頭丸，向法院聲請觀察勒戒獲准，涉嫌提供毒品的江哲瑋與另名藥頭則被檢方聲請羈押禁見獲准。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)