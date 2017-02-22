洪文棟「私生子」打官司認父 三度求助楊麗花

洪文棟去年爆出有私生子。(圖／本報系資料照)

楊麗花去年傳出和洪文棟分居，事後兩人出面澄清，未料又爆出洪文棟有個私生子徐國璋，現他從美國返台打認父官司，更直接到楊麗花豪宅求助，不過卻碰釘子沒見到面。

徐國璋去年從阿拉斯加爆料，表示自己是洪文棟23歲時婚外情所生之子，並提出證明洪曾匯款給他，幫助他就學和醫藥費，但卻不讓他認父，據《壹週刊》報導，24日認父官司將開打，徐國璋也從阿拉斯加返台，找上楊麗花幫忙。

他三度前往楊麗花豪宅，卻沒見到她的面，僅有楊麗花大弟子陳亞蘭出來應門，「我是外人，不敢代表他們家人發言，以外人來說，這也是親情的事情...所以我也不方便插手，如果阿姨身體好點，我會跟她報告，看看她如何。」

徐國璋難過先前兩場和解庭，洪文棟都沒現身協調，因此最後鬧上法院，讓他紅眼眶說：「很難過，很失望，我根本不想走這上這條路」，他仍希望能私下認親，並盼重感情和忠孝節義的楊麗花可以從中協調。

(中時電子報)