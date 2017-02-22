李逸洋：考試院當前重點推動年金改革

考試院副院長被提名人李逸洋今天赴立法院說明，他指出，當前考試院的工作重點就是要推動年金改革，但要確實保障公務人員合法、合理權益及尊嚴前提下，維護公務人員退休後老年經濟安全保障。

李逸洋表示，年金改革初步研議重點包括延後月退休金起支年齡、合理漸進調降退休所得、分年逐步終止優惠存款制度、調整退撫基金管理組織及提高基金法定提撥費率、調整其他現存不合理機制。

李逸洋強調，老年經濟安全是全體國民都會面臨到的問題，現階段年金改革已刻不容緩，我們的目標是建構一套永續發展、財務穩定、公平合理的公平制度。

李逸洋說，未來若有幸擔任考試院副院長，必將全力協助考試院長伍錦霖以推動年金改革為首要目標，建立可長可久、符合世代正義的年金制度，讓已退休或即將退休的公務人員可以領得久，讓年輕世代的公務人員不會因為承擔國家債務而領不到。

(中時)