陳庚金籲「能撈就撈」 李逸洋：加深對立

立法院22日全院委員會舉行考試院副院長被提名人李逸洋的資格審查，針對年金改革，李逸洋表示應該要讓所有軍公教都能維持有尊嚴的生活。（姚志平攝）

針對立委詢問對前人事行政局長陳庚金呼籲軍公教「能撈就撈，能混就混」有什麼看法，李逸洋表示陳庚金的談話加深了跟社會的對立，但他所認識的軍公教大多不是這樣的看法。（姚志平攝）

立法院22日全院委員會舉行考試院副院長被提名人李逸洋的資格審查，針對年金改革，李逸洋表示應該要讓所有軍公教都能維持有尊嚴的生活，至於立委詢問對前人事行政局長陳庚金呼籲軍公教「能撈就撈，能混就混」有什麼看法，李逸洋表示陳庚金的談話加深了跟社會的對立，但他所認識的軍公教大多不是這樣的看法。

(中時)