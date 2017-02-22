司改國是會議第三組今日登場
司法改革國是會議第三組分組會議今日上午首度召開，主題為「權責相符、高效率的司法」，由中研院研究院瞿海源擔任召集人，成員包括法務部長邱太三、政大教授楊雲驊、作家張娟芬共20人。
台灣高等法院法官林孟皇、台北地檢署檢察官林達、法務部參事陳瑞仁等人都在第三組，由於林孟皇等3人平日就時常對司改議題發表意見，陳更是檢察官改革協會召集人，本組議題多半與檢察體系透明、效能、監督有關，會議內容精彩可期。
本組非法律人的委員包括作家張娟芬、台北醫學大學人文研究所助理教授蔡博方、政治大學政治系教授湯京平、成功大學政治系暨政治經濟學研究所教授楊永年、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、新台灣和平基金會執行長馮賢賢、雙和神經醫院外科醫師劉恆雄、中華民國財金智慧教育推廣協會理事長薛明玲、犯罪被害人保護協會常務董事廖英藏共9人。
法律人除林孟皇、林達、陳瑞仁、賴恭利4位現職司法官，另包括台北律師公會常務理事尤伯祥、律師陳重言、成大法律系教授李佳玟、台大法律學院教授林鈺雄共8人。
本組共有四項議題，分別為「提升檢察系統的透明與效能」、「檢討法官、檢察官的任用、監督與退休給付」、「律師的專業化與職業倫理」、「檢討檢、警、調人員的專業分工」，重要子題包括檢察官的法律定位、檢察體系組織檢討、法官與檢察官的多元晉用及監督、律師懲戒制度、上訴第三審的大律師制度、增設專業偵查官、調查局等單位效能檢討。
(中時)
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