美頒移民新令 1100萬無證外國人挫咧等
美國總統川普（Donald Trump）政府今天發布多項強硬的新命令，將對非法移民展開大規模掃蕩。全美1100萬名無證外國人幾乎都被鎖定。
法新社報導，來自墨西哥和中美洲的數百萬人在美國移民社區落戶謀生多年，這些命令讓當地人背脊發涼，數十年來首度深受遭驅逐出境的威脅。
人權團體痛批相關舉措與「獵巫」沒兩樣，並警告「大規模驅逐」可能損及已在美生根的家庭、傷害經濟。
不過，透過兩項備忘錄發布這些新令的國土安全部長凱利（John Kelly）指出，當局有必要去處理「壓垮」政府資源的問題。
他在其中1則備忘錄中說：「南部邊境非法移民激增，已壓垮聯邦機構和聯邦資源，造成美國極大的國安漏洞。」
這些新規定讓邊境巡邏和移民官員可更容易地迅速驅逐任何發現到的非法移民，少數例外主要是兒童。
遭定罪的無證移民，以及任何遭控或可能面臨刑事指控者，仍然是優先驅逐對象。
不過，在前總統歐巴馬政府時期被視為驅逐優先等級較低的對象，已不再受到保護。他們通常是與犯罪無關的那些人。（譯者：中央社何宏儒）1060222
(中央社)
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