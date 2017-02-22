華府貓熊寶寶揮別粉絲 飛陸傳宗接代

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美國華府人氣住客離開了：國家動物園高人氣母貓熊「寶寶」今天揮別華府，前往牠在中國大陸的新家。

法新社與「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，寶寶（Bao Bao）今天從華府杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）搭上特別改裝的貨機，準備不間斷地飛行16小時，前往成都大熊貓繁育研究基地。

兩位園方人員將陪同寶寶前往大陸，機上已備妥約30公斤的食物，大部分是竹子，但也有蘋果、煮熟的地瓜和特製的餅乾。

2013年8月在國家動物園出生的寶寶現在3歲半，抵達大陸後，牠會在隔離中心待大約1個月，接著再接受繁殖計畫。

約6萬名粉絲週末來到國家動物園跟寶寶說再見，其中有些人更是遠道而來。園方昨天還在臉書直播牠離園的現場實況。

大部分國家的貓熊都是向大陸租借而來，像寶寶這種在海外出生的貓熊，都會在4歲前送回大陸。1060222

(中央社)