考驗川普 陸即將建成南海飛彈庫

紅旗-9遠程防空飛彈對空中目標進行打擊的資料照。（圖/網路）

駐守在南沙群島的中國海軍守礁官兵2016年2月7日在永署礁上戰備值班的資料照。（圖/新華社）

中國即將在南海人造島完成近24棟建築，而兩名美國官員透露，這似乎是為了存放長程地對空飛彈而建，再度對美國總統川普形成考驗。

路透22日指出，由於川普政府誓言，將就南海對中國採取強硬措施，而這發展很可能令人密切關注，美國會如何回應。

北京主張擁有近全部的南海主權，而相關海域佔了全球海上交通的1/3。南海的聲索國還包括台灣、汶萊、馬來西亞，菲律賓及越南。而川普政府曾說，中國在南海吹沙造島是非法的。

不願透露姓名的美國官員最近說，中國在南沙群島的渚碧礁、美濟礁與永暑島興建可供軍用的跑道，以及擁有可開闔屋頂的混凝土建築，都能視為軍事升級行動。

中國南方航空飛機2016年1月6日降落南沙永暑礁新建機場，試飛成功的資料照。（圖/新華社）

一名美國情報官員說，中國在南海建任何建築的動機都不單純，這些建築很像存放防空飛彈砲組的建築，因此按邏輯推斷，它們應該是用來存放飛彈的。另一名官員說，這些建築似乎長20米、高10米。

這些美國官員說，新建築很可能是要存放能擴大中國南海防空傘的飛彈。然而，他們並未透露，北京何時會在相關島礁上部署飛彈。

而一名五角大廈發言人說，美國仍舊致力使「南海非軍事化」，並敦促所有的聲索國採取與國際法一致的行動。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）南海問題專家波林（Greg Poling）去年12月在報告中指出，中國在擴建的7個島礁上，顯然全都部署了包括防空與反導系統在內的武器。

(中時電子報)