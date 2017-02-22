肇逃找人頂罪還想減刑 酒駕男二審加重判刑
曾有二次酒駕紀錄的嘉義陳姓男子，去年開車撞傷一名孕婦後再度逃逸，但因事後和解，一審法官不察原本依「情堪憫恕」減刑輕判7個月。沒想到，他不服上訴台南高分院時，辯稱有請兄長打電話報警，符合自首要件，卻反被查出根本是想找哥哥頂罪，態度惡劣，二審認定陳男是累犯又企圖找人頂罪，不屬情堪憫恕範疇，加重改判1年1月。
去年5月2日晚間，40多歲的陳男開車追撞前車後逃逸，導致開車的蔡姓孕婦受傷；陳男隨後打電話請兄長及友人前往車禍現場察看，但被警方事後循線查獲。偵查中，陳男與蔡婦以19萬5000元達成和解撤銷過失傷害部分；但肇逃部分仍被檢方起訴並求刑10月。一審認定陳男肇事致人傷害逃逸罪且累犯，但審酌已與蔡婦和解，經減刑後輕判7月。
不料，陳男不服上訴二審並辯稱，曾請兄長打電話報警述說案發情形，也拜託友人與兄長前往車禍現場察看，應符合自首要求，請求減刑。但因友人出庭作證並未接受委託報案，加上陳男兄長到案說明時，也一度企圖頂罪，經警方說明後才作罷，進而證明陳男並非自首或請託要自首。
台南高分檢蒞庭檢察官認為，陳男先前已二度酒駕，此次又肇事逃逸，而肇事逃逸可能延誤就醫，雖與被害人達成和解為由減刑，「哪裡情堪憫恕可以原諒」，當庭要求合議庭改判。
台南高分院認為，陳男肇事逃逸，雖事後找人到派出所，但並非幫他自首，而是意圖找人頂罪，若非警方早已懷疑陳男兄長企圖頂罪戳破謊言，要求對方找陳男到案說明，恐怕早已脫罪，據此認定陳男不符減刑要件，撤銷原判，改重判1年1月徒刑，全案仍可上訴。
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(中時)
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