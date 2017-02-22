姊姊妹妹炒起來 異國料理銅板價
「姊姊妹妹『炒』起來！」一群新移民女性在嘉義推出家鄉味便當，只要銅板價就能享受泰式打拋豬、越式香茅雞腿、新疆孜然豬肉等異國料理。
嘉義市「聯合國異國風味料理便當」的催生者，是嫁到台灣10幾年的趙翊岑。祖籍湖南的趙翊岑，平日從新移民姊妹的聚會中發現，嫁到台灣的姊妹中，幾乎每人都是家鄉菜料理好手。
趙翊岑在得知勞動部有「多元就業開發方案」後，向勞動部勞動力發展署雲嘉南分署申請成立「聯合國異國風味料理便當」，自1月起推出異國風味料理，也增添大眾午餐的新選擇。
這群異國姊妹從1月開業至今，每日約販售40、50個便當，2月底更接到一筆300份的訂單，讓她們更有動力。
由於「聯合國異國風味料理便當」菜色有多種選擇，包括泰式打拋豬、越式香茅雞腿、新疆孜然豬肉等，而且只要銅板價就能享用，因此大受消費者好評。
雲嘉南分署長柯呈枋指出，分署輔導辦理多元就業開發方案，截至今年1月底止已創造9193個在地工作機會；以這群異國姊妹為例，不僅有推廣家鄉拿手菜的空間，還可兼顧經濟及家庭、與社會接軌，可謂一舉數得。
柯呈枋表示，雲嘉南分署將於25日上午11時至下午6時在嘉義市耐斯廣場舉辦公益市集，結合雲嘉南區13家多元就業開發團體進行農特產品展售、試吃及DIY體驗，消費滿百元還可兌換精美好禮，歡迎民眾前往嚐鮮。
雲嘉南分署指出，活動當天的招牌菜是新疆烤肉串，發起「聯合國異國風味料理便當」的趙翊岑當天也將推出牙籤串肉、東北饅頭及花捲等拿手料理。此外，還有來自阿里山、古坑等地的農特產供民眾試吃選購。1060222
(中央社)
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