提勒森楊潔篪通話 確認建設性美中關係

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美國國務院今天表示，國務卿提勒森與中國大陸國務委員楊潔篪通電話，除確認兩國建設性雙邊關係的重要性，也談到雙方須因應並解決北韓對區域穩定造成的威脅。

國務院代理發言人唐納（Mark Toner）在簡短聲明中指出，提勒森今天與楊潔篪通話時確認，美中發展建設性雙邊關係的重要性；雙方同意，須因應北韓對區域穩定造成的威脅。

提勒森日前於德國參加20國集團（G20）外長會議時，與中國大陸外交部長王毅展開任上首度面對面接觸，當時美方在聲明稿中和北京有不同陳述，中方轉述提勒森有重申美國的「一中政策」；美方新聞稿中則沒有提及「一中」，而是強調美方敦促中國積極處理北韓問題。

同樣的，提勒森上任後首度與楊潔篪通話，國務院在新聞稿中也未談及雙方是否有或如何談到「一中政策」。

唐納還指出，提勒森和楊潔篪也討論經濟與貿易議題及雙方在反恐、執法與因應跨國犯罪上的潛在合作。1060222

(中央社)